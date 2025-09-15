Infortunio Maignan, le sensazioni non sono positive: oggi probabilmente si effettueranno i controlli a Casa Milan e… Le ultimissime notizie

La vittoria del Milan sul Bologna ha portato con sé una grande apprensione legata alle condizioni fisiche di Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero è uscito dal campo per un infortunio che, ancora una volta, riguarda il polpaccio destro, un muscolo che gli ha causato non poche noie nel corso della sua carriera.

L’episodio ha scosso il San Siro e, come riportato, Maignan ha lasciato lo stadio con l’ausilio delle stampelle, un’immagine che non fa ben sperare i tifosi milanisti. L’incertezza sul suo rientro in campo è palpabile, specialmente in vista delle prossime partite. Il problema al polpaccio, che si è manifestato nuovamente a settembre, preoccupa lo staff medico e i tifosi, che temono una ricaduta che possa tenere il portiere lontano dai campi per un periodo prolungato.

Il portiere si sottoporrà a controlli più approfonditi per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Si spera che lo stop non sia troppo lungo e che Maignan possa tornare a difendere i pali rossoneri nel più breve tempo possibile. Il suo apporto, non solo tecnico ma anche di leadership, è fondamentale per gli equilibri della squadra.

L’infortunio di Maignan arriva in un momento cruciale della stagione, proprio quando il Milan è chiamato ad affrontare un calendario fitto e impegnativo. La sua assenza potrebbe avere un impatto significativo, richiedendo al portiere di riserva di farsi trovare pronto per supplire al meglio la mancanza del titolare.