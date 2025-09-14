Infortunio Maignan, il portiere si accascia al suolo chiedendo il cambio: la ricostruzione di quanto accaduto in Milan-Bologna. Le ultimissime

Attimi di apprensione per il Milan e per i suoi tifosi. Al 54° minuto della partita contro il Bologna, Mike Maignan ha chiesto il cambio per un infortunio. Il portiere francese, uno dei pilastri della squadra rossonera, è uscito zoppicando dal campo, con un’espressione di dolore che non lasciava presagire nulla di buono.

Al suo posto, è entrato Filippo Terracciano, che ha fatto il suo esordio ufficiale in maglia rossonera. L’estremo difensore italiano si è subito posizionato tra i pali, pronto a dare il suo contributo per difendere il risultato e la porta del Milan.

L’infortunio di Maignan è una brutta notizia per il Milan di Allegri. La sua assenza, se dovesse protrarsi, sarebbe pesante. Il francese non è solo un grande portiere, ma anche un punto di riferimento per tutta la difesa, un leader carismatico in campo e fuori. La sua capacità di guidare i compagni, di parare l’impossibile e di impostare l’azione dal basso è unica e fondamentale per gli equilibri della squadra.

In questo momento, l’attenzione è tutta rivolta a capire la natura e la gravità dell’infortunio. Si attendono aggiornamenti da parte dello staff medico del Milan, che valuterà le condizioni del portiere e stabilirà i tempi di recupero. Le speranze sono che si tratti di un problema di lieve entità, che gli permetta di tornare in campo il prima possibile. Nel frattempo, la squadra dovrà fare a meno del suo numero 1 e affidarsi alle doti di Terracciano.

L’uscita dal campo di Maignan ha spento l’entusiasmo dei tifosi e ha creato un velo di incertezza sul prosieguo della partita. La speranza, condivisa da tutti, è che si possa trattare solo di una pausa temporanea e che il portiere francese possa tornare presto a difendere la porta rossonera.