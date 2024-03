Infortunio Maignan, Deschamps gela il Milan?: «Problema nel finale contro il Verona, va valutata questa cosa»

Infortunio Maignan, Didier Deschamps gela il Milan su Maignan? Il portiere francese andrà valutato: le dichiarazioni del CT

Gli esami effettuati in mattinata non hanno evidenziato problemi muscolari per Mike Maignan dopo il problema accusato nel finale della gara tra Verona e Milan. Tuttavia, intervistato da RMC Sport, Didier Deschamps ha allarmato i rossoneri sulle condizioni dell’estremo difensore. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Mike Maignan ha avuto un problema al termine dell’ultima partita del Milan, vedremo come si evolve la situazione».