Infortunio Lukaku, tegola pesantissima per il Napoli di Conte: cambia tutto nelle gerarchie. Le ultimissime notizie

Brutte notizie per il Napoli, avversaria del Milan per lo Scudetto, e per i suoi tifosi. Attraverso il sito ufficiale, il club ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Romelu Lukaku dopo l’infortunio muscolare rimediato durante l’amichevole contro l’Olympiacos. La diagnosi, purtroppo, è delle più gravi e conferma i timori iniziali.

Gli esami, eseguiti presso il Pineta Grande Hospital, hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Si tratta di un infortunio serio, che richiederà un periodo di stop prolungato, lasciando il giocatore belga fuori dal campo per diverso tempo. L’annuncio rappresenta un duro colpo per il club partenopeo, che aveva puntato fortemente su di lui per guidare l’attacco nella nuova stagione.

Nel comunicato ufficiale, il club ha reso noto che il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo per avviare il processo di recupero. Inoltre, è stata programmata una consulenza chirurgica, un segnale che evidenzia la gravità della situazione e la necessità di valutare tutte le opzioni per un pieno recupero.

L’infortunio di Lukaku arriva nel momento peggiore, proprio all’inizio della stagione, e costringe l’allenatore e la dirigenza a rivedere immediatamente i piani tattici e le strategie di mercato. La sua assenza peserà notevolmente sulle ambizioni del Napoli, che ora dovrà fare affidamento su altri giocatori per il reparto offensivo, o magari tornare sul calciomercato per trovare un sostituto all’altezza. La strada verso il ritorno in campo sarà lunga, ma la speranza del club è che il recupero possa avvenire nel minor tempo possibile.