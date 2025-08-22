Infortunio Leao, quante partite starà fuori il portoghese? A Casa Milan hanno una certezza. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’entusiasmo per il gol che aveva sbloccato la partita di Coppa Italiacontro il Bari si è spento in un attimo, quando Rafael Leao ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio. Oggi, l’esito degli esami a cui si è sottoposto il campione portoghese ha confermato i timori: si tratta di un trauma elongativo al polpaccio destro. Una notizia che costringe il Milan a fare a meno del suo talento più fulgido per la prossima sfida di campionato.

La diagnosi, pur escludendo lesioni gravi, impone cautela. Quando si tratta del polpaccio, infatti, lo staff medico preferisce non correre rischi e procedere con i piedi di piombo. Leao salterà sicuramente la partita contro la Cremonese e verrà monitorato giorno per giorno in vista della trasferta successiva, in casa del Lecce. La sua presenza in Puglia non è affatto scontata e dipenderà interamente dai progressi nel recupero.

Il fastidio si è manifestato pochi minuti dopo l’esultanza per il gol, un colpo di testa da vero attaccante che aveva momentaneamente dimenticato le sue doti da funambolo. La speranza del Milan e dei suoi tifosi è che il trauma sia lieve e che il recupero avvenga in tempi brevi. L’assenza di Leao, infatti, rappresenta una pesante lacuna per l’attacco rossonero, che perde un punto di riferimento fondamentale per la sua manovra offensiva.

Lo staff medico del Milan non intende assolutamente forzare il rientro. Leao tornerà in campo solo quando avrà recuperato il 100% della sua condizione fisica, per evitare ricadute che comprometterebbero l’intera stagione. Ora l’attenzione si sposta sulla partita contro la Cremonese, dove mister Allegri dovrà trovare soluzioni alternative per non far sentire la mancanza del suo numero 10.