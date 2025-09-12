Infortunio Leao, ci sono aggiornamenti importanti: il portoghese punta al rientro per questa partita. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo aver saltato le prime due partite di campionato, Rafael Leao non sarà disponibile nemmeno per la sfida contro il Bologna a San Siro. L’esterno portoghese, infatti, non ha ancora recuperato completamente dal problema muscolare al polpaccio che lo ha costretto ai box dopo l’infortunio rimediato a metà agosto contro il Bari. La decisione di non rischiarlo riflette la cautela dello staff medico e tecnico, che non vuole forzare i tempi di recupero di una pedina così importante.

L’obiettivo per il numero 10 rossonero è quello di tornare in campo nel prossimo impegno del Milan, in programma sabato 20 settembre, in casa dell’Udinese. La speranza è che Leao possa finalmente superare il fastidio al polpaccio e mettersi nuovamente a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri.

L’assenza di Leao è un duro colpo per l’attacco rossonero. La sua velocità, la sua capacità di saltare l’uomo e la sua imprevedibilità sono elementi che mancano alla manovra offensiva. Il suo recupero è di fondamentale importanza per le ambizioni del Milan, soprattutto in un momento in cui la squadra ha bisogno di ritrovare la brillantezza.

Il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Allegri dovranno fare a meno del loro uomo più talentuoso per un’altra partita, affidandosi alle altre risorse a disposizione per cercare di conquistare i tre punti contro il Bologna. La gestione degli infortuni è sempre una sfida, e la scelta di non affrettare il rientro di Leao dimostra la volontà di preservare il giocatore per il resto della stagione.