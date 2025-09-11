Infortunio Leao, si infittisce il mistero dietro al suo problema muscolare: i tempi di recupero potrebbero clamorosamente allungarsi. Le ultimissime

Cattive notizie per il Milan e per i suoi tifosi: Rafael Leao non sarà in campo per la partita contro il Bologna di domenica sera. L’infortunio al polpaccio, rimediato il 17 agosto scorso in Coppa Italia contro il Bari, è più serio del previsto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, quella che inizialmente sembrava una semplice elongazione è in realtà una lesione di basso grado al muscolo soleo, un problema che richiede un periodo di stop di circa quattro settimane.

Per questo motivo, lo staff medico rossonero ha deciso di non correre rischi e di procedere con cautela. L’obiettivo è recuperare pienamente il giocatore senza affrettare i tempi, evitando ricadute che potrebbero compromettere la sua intera stagione. Al massimo, si ipotizza una sua presenza in panchina, ma la sua disponibilità per scendere in campo, anche solo per uno spezzone di gara, rimane molto difficile.

Le parole di Leao

Nella serata di ieri, durante la consegna del Premio Gentlemen, lo stesso Leao ha confermato le difficoltà del suo recupero, mostrando grande maturità e professionalità. “Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi”, ha dichiarato.

Il portoghese ha anche colto l’occasione per parlare del suo ruolo in campo, dimostrandosi totalmente a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri: “Ruolo da centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”. Queste parole confermano la grande sintonia tra il giocatore e il tecnico, sottolineando la sua versatilità e la sua volontà di essere un elemento chiave per la squadra.

Nonostante la sua assenza, il Milan si sta preparando al meglio per affrontare il Bologna. L’allenatore Allegri e il direttore sportivo Igli Tare hanno lavorato in sintonia per allestire una squadra competitiva e in grado di sopperire alle assenze, contando su alternative valide come l’ultimo arrivato, Adrien Rabiot. La speranza è che Leao possa tornare a disposizione il prima possibile per dare il suo contributo alla squadra, magari già per le sfide successive.