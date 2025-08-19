Infortunio Leao, grande apprensione sul suo stato di forma: ci sarà contro la Cremonese? Ultimissime notizie sui rossoneri

I tifosi del Milan sono col fiato sospeso: oggi si saprà se potranno contare su Rafael Leao per l’esordio in campionato contro la Cremonese. L’attaccante portoghese è atteso per gli accertamenti medici che faranno luce sull’entità dell’infortunio al polpaccio rimediato domenica scorsa nel match di Coppa Italia contro il Bari. Nonostante un’iniziale apprensione, la sensazione generale è che non si tratti di nulla di particolarmente grave. Tuttavia, lo staff medico del Milan non intende correre alcun rischio: anche un problema di lieve entità basterà per far sì che Leao venga risparmiato per la prima partita di campionato, in programma sabato.

Le Condizioni di Leao Influenzano il Mercato del Milan

L’infortunio di Leao, purtroppo, ha delle dirette conseguenze anche sul mercato. Fino a quando il Milan non avrà certezze precise sui tempi di recupero del suo fuoriclasse, non intende dare il via libera a una cessione importante come quella di Noah Okafor. L’attaccante svizzero è a un passo dal trasferimento al Leeds, un affare da circa 21 milioni di euro, ma l’operazione è in stand-by in attesa di novità mediche da Milanello. La dirigenza rossonera vuole evitare di ritrovarsi con una coperta corta in attacco, specialmente in un momento cruciale come l’inizio della stagione. La situazione è fluida, e il futuro di Okafor e la strategia del Milan dipendono ora interamente dall’esito degli accertamenti medici su Leao.