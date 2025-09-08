Infortunio Leao, comincia la settimana decisiva: Allegri incrocia le dita e sogna quella coppia da urlo!

Infortunio Leao, oggi comincia la settimana decisiva per il rientro in gruppo di Rafael Leao: Allegri sogna la coppia con Nkunku

Una settimana cruciale ha preso il via a Milanello, segnando un momento di svolta per il Milan. Al centro dell’attenzione c’è il ritorno in campo di Rafael Leão, uno dei talenti più brillanti della squadra. Dopo aver superato un piccolo infortunio al polpaccio, subito a metà agosto durante la partita di Coppa Italia contro il Bari, il portoghese è finalmente pronto a rientrare. Questo infortunio lo ha tenuto lontano dal campo per le prime due sfide di campionato contro Cremonese e Lecce, ma ora la sua presenza è attesa con impazienza. Salvo imprevisti, Leão sarà nuovamente a disposizione per la partita di domenica sera contro il Bologna a San Siro. La notizia è di quelle che fanno sognare i tifosi milanisti, che vedono in lui una risorsa fondamentale per la rincorsa ai vertici della classifica.

Un Ruolo Più Vicino alla Porta: Leão Rivoluzionato da Allegri ⚽

Come riportato da Tuttosport, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha in mente un piano preciso per Leão. Allegri non vede il portoghese come un semplice esterno offensivo, ma come un vero e proprio attaccante. Con il probabile passaggio al 3-5-2, il nuovo modulo di riferimento del Diavolo, il numero 10 milanista sarà posizionato più vicino alla porta. Questa mossa strategica mira a sfruttare al meglio le sue capacità offensive. Allegri è convinto che è proprio in questo ruolo che Leão potrà compiere il salto di qualità definitivo che tutti si aspettano da anni. Sebbene non sia un classico numero 9, con i giusti stimoli e la giusta mentalità, può diventare più incisivo in zona gol, trasformandosi in una minaccia costante per le difese avversarie. L’attacco del Milan si preannuncia così più dinamico e imprevedibile.

La Coppia da Sogno: Leão e Nkunku 🤝

La curiosità a Milanello è palpabile, specialmente per la potenziale coppia d’attacco formata da Leão e il nuovo acquisto Christopher Nkunku. Il francese sta impressionando per le sue prestazioni nei primi allenamenti e si sta mettendo in mostra anche a livello fisico. I tifosi sognano di vedere in azione questi due talenti contemporaneamente. Non è certo che giocheranno insieme dal primo minuto contro il Bologna, dato che sia Christian Pulisic che Santiago Gimenez torneranno tardi dagli impegni con le rispettive nazionali di Stati Uniti e Messico. Questo potrebbe però aprire una possibilità per la nuova coppia d’attacco. La priorità per il club è il pieno recupero di Leão. Il resto sarà una decisione che spetterà ad Allegri, in stretto confronto con il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare. La gestione dei talenti sarà cruciale per il successo del Diavolo in questa stagione.