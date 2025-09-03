Infortunio Leao, il portoghese si avvicina al rientro? Spiffero da Milanello, il portoghese ha quella gara nel mirino

Infortunio Leao, l’esterno portoghese è pronto al rientro dopo lo stop muscolare: nel mirino la gara contro il Bologna dopo la sosta

La sosta per le nazionali arriva in un momento cruciale per il Milan, che si prepara a riabbracciare il suo fuoriclasse: Rafael Leao. L’assenza del numero 10 portoghese si è fatta sentire pesantemente in questo avvio di stagione, come dimostrato dalla fatica della squadra di Massimiliano Allegri nelle ultime uscite. Dopo aver segnato il suo primo gol stagionale in Coppa Italia contro il Bari, un infortunio al polpaccio lo ha costretto a fermarsi, tenendolo lontano dal campo sia nella sfida con la Cremonese che in quella contro il Lecce. Ora, però, i tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo: gli esami strumentali hanno escluso lesioni, confermando che il problema era solo un affaticamento muscolare. Questa notizia, riportata anche dal Corriere dello Sport, apre a un rientro imminente di Leao, atteso per la ripresa del campionato contro il Bologna.

Il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Allegri e con il nuovo direttore sportivo Igli Tare, sta attraversando una fase di transizione e l’assenza di un giocatore chiave come Leao ha reso il percorso più arduo. La sua rapidità, la sua creatività e la sua capacità di cambiare passo sono mancate al Diavolo, che ha mostrato una certa difficoltà nel trovare soluzioni offensive efficaci. In questo senso, il recupero di Leao è visto come una priorità assoluta per il club.

Il Corriere dello Sport di oggi dedica ampio spazio alla situazione del portoghese, titolando “Leao al lavoro a Milanello“. La notizia non è solo un semplice aggiornamento, ma un segnale importante per tutto l’ambiente rossonero. Ieri pomeriggio, con la ripresa degli allenamenti del Milan, il numero 10 era già presso il centro sportivo di Milanello per continuare il suo percorso di recupero. A differenza di molti suoi compagni, convocati dalle rispettive nazionali, Leao ha approfittato della sosta per mettersi a pieno regime e ritrovare la forma migliore, sotto l’occhio vigile dello staff tecnico di Allegri. L’obiettivo è chiaro: presentarsi al 100% per la prossima sfida di campionato.

Insieme a Leao, il prato dello storico centro sportivo ha visto anche il primo approccio di due nuovi volti: i neoacquisti Cristopher Nkunku e David Odogu. La loro presenza a Milanello durante la sosta testimonia l’impegno del club nel farli integrare al meglio e il desiderio di Allegri di averli a disposizione il prima possibile. Con ben 12 giocatori impegnati con le loro Nazionali, il tecnico livornese si è ritrovato a lavorare con un gruppo ridotto. Nonostante ciò, la concentrazione è massima, in attesa del rientro di tutti i componenti della rosa per preparare al meglio la delicata sfida casalinga contro il Bologna.

Il ritorno di Leao non è solo un recupero fisico, ma anche e soprattutto un recupero morale per la squadra. Il suo talento può fare la differenza in qualsiasi momento e la sua sola presenza in campo infonde fiducia nei compagni e timore negli avversari. Sotto la gestione di Allegri e Tare, il Milan punta a ritrovare la strada maestra per raggiungere gli obiettivi stagionali e il rientro del suo gioiello più prezioso è il primo, fondamentale passo in questa direzione.