Infortunio Leao, il retroscena è da non credere! Tifosi completamente spiazzati, la ricostruzione è da brividi

Infortunio Leao, clamoroso retroscena: quella del portoghese era una lesione di basso grado del soleo. Ultime

L’infortunio di Rafael Leao, avvenuto il 17 agosto scorso durante la partita di Coppa Italia contro il Bari, continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi del Milan. Inizialmente diagnosticata come una semplice elongazione, la situazione si è rivelata più complessa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si tratta di una lesione di basso grado al muscolo soleo, un problema che richiede un periodo di stop di almeno quattro settimane. Questa notizia cambia le carte in tavola per il Milan, che dovrà fare a meno del suo attaccante portoghese per un tempo più lungo del previsto.

Il polpaccio di Leao è sotto stretta osservazione da parte dello staff medico rossonero, che non intende correre alcun rischio. La prudenza è d’obbligo, specialmente considerando la natura delicata di questo tipo di infortuni. Per questo motivo, il fuoriclasse portoghese non prenderà parte alla partita di domenica sera contro il Bologna a San Siro. La sua presenza, al massimo, potrebbe essere limitata alla panchina, ma le probabilità che ciò accada sono estremamente basse. L’obiettivo principale è garantire un recupero completo e senza intoppi, per evitare ricadute che comprometterebbero ulteriormente la sua stagione.

Le parole di Leao e la gestione dell’infortunio

Rafael Leao stesso ha parlato della situazione durante l’evento per la consegna del Premio Gentlemen, confermando la cautela che sta circondando il suo recupero. “Stiamo lavorando per tornare il prima possibile”, ha dichiarato l’attaccante, “ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi”. Queste parole riflettono la consapevolezza del giocatore e del club sull’importanza di non forzare i tempi. La gestione dell’infortunio è stata affidata alla massima professionalità, sotto la supervisione del nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e del neoallenatore, Massimiliano Allegri, che stanno attentamente monitorando ogni fase del percorso di riabilitazione del giocatore.

Nonostante l’infortunio, l’umore di Leao sembra essere positivo. Le sue dichiarazioni mostrano la sua piena disponibilità a mettersi a disposizione del mister Allegri una volta rientrato, non solo nel suo ruolo abituale di esterno d’attacco, ma anche come centravanti. “Posizione che conosco bene”, ha affermato il portoghese, “l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”. Questa flessibilità tattica sarà un valore aggiunto per il Milan una volta che il suo numero 10 tornerà in campo. Il rientro di Leao, se tutto procede come previsto, è atteso non prima della fine di settembre.

La stagione del Milan è appena iniziata, ma l’assenza di un giocatore chiave come Leao rappresenta già una sfida significativa. La lesione al soleo è un problema serio, ma la prudenza dello staff medico e del club è il segnale che si vuole proteggere il patrimonio tecnico più importante della squadra. I tifosi dovranno attendere ancora qualche settimana per rivedere il loro campione in azione, ma la certezza è che il Milan sta facendo tutto il possibile per garantirgli un recupero ottimale. Il rientro di Leao sarà un momento cruciale per le ambizioni stagionali del Milan, e l’attesa è già palpabile.