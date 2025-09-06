Infortunio Leao, fissata la giornata decisiva! Allegri incrocia le dita, c'è ottimismo perchè... Ultimissime

Infortunio Leao, martedì, alla ripresa degli allenamenti a Milanello, si capirà se il portoghese sarà a disposizione contro il Bologna

Martedì 10 settembre 2025 sarà un giorno chiave per il Milan, non solo per il ritorno agli allenamenti a Milanello, ma soprattutto per la questione legata a Rafael Leão. Dopo alcuni giorni di riposo, la squadra rossonera si ritroverà per preparare l’imminente e cruciale sfida di domenica sera a San Siro contro il Bologna. La partita rappresenta un’occasione d’oro per riscattare la sconfitta all’esordio contro la Cremonese e cercare la prima vittoria stagionale in casa. L’obiettivo, come dichiarato anche da fonti vicine alla società, è dare continuità ai tre fondamentali punti conquistati in trasferta contro il Lecce.

Tuttavia, come riportato anche dai colleghi della Gazzetta dello Sport, l’attenzione mediatica è quasi interamente focalizzata sulla condizione fisica di Leão. La titolarità del portoghese contro la formazione rossoblù dipenderà in gran parte dal suo rientro in gruppo. Se Rafael Leão dovesse tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni, come sembra, allora la sua presenza tra gli undici titolari non sarebbe in discussione. Al contrario, se il rientro dovesse slittare o se il giocatore avvertisse ancora fastidi, il suo esordio in campionato potrebbe essere rimandato o, più probabilmente, l’attaccante partirebbe dalla panchina, pronto a subentrare e a rappresentare un’arma letale a partita in corso per l’allenatore Massimiliano Allegri.

Il direttore sportivo Tare continua a monitorare la situazione da vicino, conscio del valore inestimabile del giocatore per gli schemi di Allegri. Il tecnico del Milan non ha mai nascosto l’importanza di avere a disposizione il talento di Leão, un giocatore in grado di cambiare l’inerzia di una partita in un istante. Dalle indiscrezioni che trapelano dal centro sportivo di Carnago, sembra esserci un clima di cauto ottimismo. Il recupero di Rafael Leão sta procedendo a passo spedito, rispettando la tabella di marcia stabilita dallo staff medico del Milan. La speranza di tutti i tifosi milanisti è di vederlo in campo dal primo minuto contro il Bologna, per offrire alla squadra quel guizzo e quella fantasia che possono fare la differenza.

Inoltre, il Milan ha bisogno di ritrovare la fiducia dei propri sostenitori dopo un inizio di stagione altalenante. La partita contro il Bologna non è solo un’occasione per ottenere i tre punti, ma anche un banco di prova per l’intera squadra. Allegri e il suo staff stanno lavorando intensamente per trovare la giusta alchimia tra i reparti e per mettere in mostra il vero potenziale di una rosa ricca di talento. La presenza di un giocatore chiave come Rafael Leão, anche solo per un breve spezzone di gara, darebbe una spinta morale notevole. L’intera tifoseria rossonera e la dirigenza milanista, guidata dal DS Tare, attendono con ansia il verdetto degli allenamenti di martedì. Solo allora si avrà la certezza di come e quando Rafael Leão farà il suo attesissimo ritorno in campo, in una stagione che si preannuncia ricca di sfide e obiettivi ambiziosi per il Milan.