Infortunio Leao, tabella di marcia rispettata: segnali incoraggianti da Milanello, il portoghese ha messo nel mirino quella partita

Infortunio Leao, il portoghese sta migliorando rispetto al problema al polpaccio accusato col Bari: nel mirino c’è il Bologna

Il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, si prepara ad accogliere il rientro di Rafael Leao, una pedina fondamentale per il futuro assetto tattico rossonero. L’attaccante portoghese, fermo ai box da metà agosto a causa di un infortunio al polpaccio subito durante la gara di Coppa Italia contro il Bari, sta completando con successo il suo percorso di recupero. Le prime due giornate di campionato, che hanno visto il Milan affrontare Cremonese e Lecce, sono state giocate senza la sua presenza in campo, ma l’attesa per il suo ritorno è ormai agli sgoccioli.

Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere dello Sport, il recupero di Leao sta procedendo in maniera ottimale. Il programma personalizzato, studiato appositamente per lui, prevede ancora sedute individuali per il resto di questa settimana, per poi permettergli di aggregarsi al gruppo all’inizio della prossima. La tempistica è cruciale: il suo rientro in campo è previsto per la partita contro il Bologna, in programma dopo la sosta per le nazionali. La sua presenza è considerata irrinunciabile da Allegri, che ha intenzione di costruire intorno a lui gran parte della nuova struttura offensiva del Milan. Il numero 10 rossonero, infatti, sarà il perno su cui ruoterà l’intera manovra d’attacco, un ruolo di centrale importanza che sottolinea la fiducia riposta in lui dal tecnico livornese.

Il Nuovo Milan di Allegri e l’Evoluzione di Leao

L’arrivo di Allegri a Milanello ha portato nuove idee e un rinnovato spirito tattico. Il tecnico, noto per la sua capacità di adattare i giocatori a diversi schemi, sta valutando diverse opzioni per valorizzare al massimo il talento di Leao. Una delle ipotesi al vaglio è l’impiego del portoghese in una coppia a due in attacco, affiancato da un’altra punta di ruolo che possa creare spazi e sfruttare la sua velocità e tecnica. Questo schema permetterebbe a Leao di spaziare su tutto il fronte offensivo, diventando una minaccia costante per le difese avversarie.

Un’altra possibilità, ancora più affascinante e potenzialmente rivoluzionaria, è la trasformazione di Leao in una prima punta. Un’evoluzione del ruolo che lo vedrebbe agire più centralmente, sfruttando la sua fisicità e il suo fiuto del gol. . Questa opzione, seppur complessa, potrebbe sbloccare un potenziale offensivo finora solo parzialmente espresso, rendendo il Milan ancora più imprevedibile. Tali considerazioni tattiche sono al centro delle discussioni a Milanello, con Allegri che ha l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per rendere il suo attacco micidiale. L’influenza di Tare in queste decisioni è evidente, con il direttore sportivo che lavora per mettere a disposizione di Allegri i migliori strumenti per raggiungere gli obiettivi stagionali. Il ritorno di Leao, atteso con trepidazione da tutto l’ambiente rossonero, è il primo passo verso la definizione di un’identità di gioco che promette spettacolo e risultati.