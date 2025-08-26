Infortunio Leao, sarà a disposizione contro il Lecce il numero 10? E attenzione alla convocazione del Portogallo… Le ultimissime

La stagione del Milan è iniziata con un misto di gioia e preoccupazione, tutto racchiuso nel primo gol rossonero. Rafael Leao ha segnato di testa contro il Bari in Coppa Italia, ma un minuto dopo è stato costretto a uscire dal campo per un problema al polpaccio. Fortunatamente, l’infortunio non è grave e non ha comportato lesioni, ma lo staff medico del club sta procedendo con la massima cautela per evitare ricadute.

La cautela per Leao

A causa di questo infortunio, Leao ha già saltato la prima giornata di campionato contro la Cremonese e, come riportato da Tuttosport, potrebbe non essere disponibile nemmeno per la trasferta di Lecce. La cautela è la parola d’ordine in casa rossonera: lo staff medico non vuole correre alcun rischio. A questo si aggiunge la preoccupazione del tecnico Allegri, che ha già dovuto fare i conti con l’assenza del suo giocatore più rappresentativo.

Il Milan spera di avere Leao a disposizione il prima possibile, ma la priorità resta la sua completa guarigione. Esiste una piccola speranza di vederlo almeno in panchina contro il Lecce, ma al momento la sua presenza è in forte dubbio.

Il nodo Nazionale

Un’ulteriore incognita riguarda la convocazione del Portogallo. Con la sosta per le Nazionali alle porte, ci si chiede se Leao risponderà alla chiamata o rimarrà a Milanello per completare il suo recupero. La decisione, che sarà presa di comune accordo tra il giocatore e il club, sarà cruciale per il suo futuro prossimo. L’allenatore Allegri e il DS Tare sperano che Leao possa rimanere a Milano, in modo da recuperare al meglio la condizione fisica e tornare in campo al 100%. Il Milan ha bisogno del suo talento per competere ad alti livelli, e un suo rientro affrettato potrebbe compromettere la stagione.