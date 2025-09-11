Infortunio Leao, il portoghese svela: «Sto migliorando ma col polpaccio non si devono prendere rischi. Ruolo? A completa disposizione perchè...»

Infortunio Leao, l’esterno portoghese, dopo aver ricevuto il Premio Gentleman 2024/2025, ha parlato delle proprie condizioni

La serata del Premio Gentleman 2024/2025 ha visto brillare non solo l’eleganza, ma anche il fair play, e a ritirare l’ambito riconoscimento è stato Rafael Leão, l’attaccante portoghese del Milan. . Salito sul palco, ha offerto ai presenti e ai media un’interessante panoramica sul suo stato d’animo, sulle sue condizioni fisiche e sul suo futuro in campo, rispondendo alle domande dei giornalisti con la schiettezza che lo contraddistingue. La notizia del suo infortunio, che ha tenuto in apprensione i tifosi rossoneri, è stata al centro del dibattito.

“Felice per il premio, infortunio da non rischiare”

Le prime parole di Leão sono state dedicate proprio al prestigioso premio Fair Play che ha ricevuto. Un riconoscimento che va oltre il mero risultato sportivo e celebra i valori etici e comportamentali in campo. “Ovviamente è un premio importante, la scorsa stagione non è andata bene per noi, ma sono contento per il trofeo che ho ricevuto”, ha dichiarato con un sorriso il numero 10 del Milan. Questa frase, nonostante il rammarico per una stagione non all’altezza delle aspettative della squadra, evidenzia l’importanza che il giocatore attribuisce a gesti e comportamenti che vanno oltre la performance.

Il tema più scottante, però, resta quello delle sue condizioni fisiche. L’infortunio che lo ha costretto ai box preoccupa i sostenitori, che sperano di rivederlo in campo al più presto. “Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi”, ha spiegato il campione. Questa dichiarazione rassicura e allo stesso tempo invita alla cautela: non c’è fretta di accelerare il recupero a discapito della salute del giocatore. L’attenzione dello staff medico del Milan, sotto la nuova gestione tecnica, è massima per garantire un rientro in piena sicurezza.

Leao centravanti? Allegri ha le idee chiare

Ma un’altra rivelazione ha infiammato la platea: la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di centravanti. Con l’arrivo del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, il Milan sta ridefinendo le sue strategie. Leão, notoriamente un esterno d’attacco, ha dimostrato grande duttilità. Alla domanda sul suo possibile impiego come punta centrale, ha risposto con grande professionalità: “Io centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.

Questa affermazione apre scenari tattici molto interessanti per la stagione. Allegri, un tecnico noto per la sua capacità di adattare i giocatori a diversi ruoli, potrebbe aver già in mente un piano preciso per sfruttare al meglio le qualità di Leão. La versatilità del portoghese è una risorsa fondamentale, che consentirà al Milan di essere più imprevedibile e di variare il proprio assetto in base all’avversario. Il suo rientro, quindi, sarà non solo un rinforzo di qualità, ma anche un’opportunità per il nuovo staff tecnico di sperimentare nuove soluzioni in campo.