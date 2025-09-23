Infortunio Leao, ottimismo in casa rossonera! Recupero vicino, questo lo scenario in vista del Napoli di Conte

Infortunio Leao, c’è ottimismo in casa rossonera per riavere a disposizione l’asso portoghese per la sfida di domenica contro il Napoli

“Leao, c’è ottimismo per la sfida col Napoli”. È con questo titolo che il Corriere della Sera apre la giornata sportiva, portando un’ottima notizia ai tifosi del Milan. A Milanello, infatti, si respira un’aria di fiducia e speranza riguardo al recupero di Rafael Leao in vista del big-match di campionato di domenica contro il Napoli. La sua presenza, anche se non dal primo minuto, sarebbe un fattore chiave per la squadra di Massimiliano Allegri e per il direttore sportivo Tare, che sta gestendo con grande attenzione la situazione degli infortunati.

La corsa contro il tempo per essere in campo

L’attaccante portoghese è fermo ai box da diverse settimane a causa di una lesione al muscolo soleo, rimediata lo scorso 17 agosto durante la partita di Coppa Italia contro il Bari. Nonostante l’infortunio sembrasse inizialmente più grave, il lavoro instancabile dello staff medico rossonero ha portato a un recupero più rapido del previsto. La lesione è ora clinicamente guarita, e l’ottimismo che filtra dall’ambiente del Milan è palpabile. Il rientro di Leao è una vera e propria corsa contro il tempo, ma l’obiettivo di esserci, seppur a partita in corso, sembra sempre più concreto.

Un’arma in più per Allegri contro il Napoli

La partita contro il Napoli, squadra in testa alla classifica di Serie A, è di fondamentale importanza per le ambizioni scudetto del Milan. Per questo motivo, la possibilità di avere Rafael Leao a disposizione, anche solo per uno spezzone di gara, rappresenterebbe un’arma tattica preziosa per l’allenatore Massimiliano Allegri. La sua velocità, la sua capacità di saltare l’uomo e la sua imprevedibilità possono cambiare il volto di una partita e creare scompiglio nelle difese avversarie. La sua presenza in panchina costringerebbe il tecnico del Napoli a studiare soluzioni alternative per contenere la sua potenziale entrata in campo.

Il ruolo cruciale di Tare e dello staff medico

Il recupero di Leao è anche un segno del lavoro meticoloso svolto dietro le quinte dal direttore sportivo Tare e dall’intero staff del Milan. La gestione degli infortuni è un aspetto cruciale in una stagione così intensa, e garantire che i giocatori chiave tornino in campo al massimo della forma è una priorità assoluta. L’ottimismo intorno a Leao dimostra che il club sta lavorando nella giusta direzione per avere tutti i suoi migliori talenti a disposizione per la parte decisiva della stagione, a partire da un match importante come quello di domenica contro il Napoli.