Infortunio Leao, cosa filtra sulle sue condizioni? Lo staff del Milan ha in mente di seguire questo piano. Le ultimissime sui rossoneri

Una tegola pesante si abbatte sul Milan alla vigilia della prima di campionato. Rafael Leao, uno dei pilastri della formazione rossonera, sarà costretto a saltare la sfida contro la Cremonese a causa di un problema muscolare. La notizia, che ha già fatto il giro dei media, rappresenta un duro colpo per il tecnico Massimiliano Allegri, che dovrà rivedere i suoi piani per l’esordio stagionale a San Siro. La perdita del talento portoghese, con la sua imprevedibilità e la sua capacità di spaccare le partite, è un fattore che pesa enormemente sull’assetto offensivo del Diavolo.

Ma il problema non si limita alla partita inaugurale. Le condizioni fisiche di Leao preoccupano lo staff medico e la dirigenza, con il DS Igli Tare che segue la situazione da vicino. L’attaccante, infatti, è a forte rischio anche per il prossimo impegno di campionato contro il Lecce. Un’eventuale assenza prolungata di Leao metterebbe a dura prova la profondità della rosa e la capacità del Milan di mantenere un alto livello di performance in questo avvio di stagione, che si preannuncia cruciale per gli obiettivi finali.

L’infortunio di Leao spinge Allegri a fare di necessità virtù, dando spazio ad altre opzioni offensive. In attesa di una diagnosi più precisa e di un calendario di recupero, toccherà a giocatori come Christian Pulisic e il nuovo arrivato Santiago Gimenez assumersi maggiori responsabilità in attacco. La loro intesa e la loro capacità di creare pericoli senza la presenza del loro compagno più talentuoso saranno il primo vero banco di prova per il nuovo corso tattico rossonero. La speranza del Milan e dei suoi tifosi è che il problema muscolare si risolva rapidamente e che Leao possa tornare in campo il prima possibile per dare il suo contributo decisivo.