Infortunio Leao, come sta il portoghese? Negli ultimi due giorni a Milanello… Ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Nonostante i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, Rafael Leao è stato visto a Milanello, dove ha continuato a lavorare sodo. L’obiettivo del giocatore portoghese è chiaro: recuperare il prima possibile dal suo infortunio al polpaccio destro per tornare a disposizione dell’allenatore del Milan, magari già per la prossima partita casalinga di domenica sera contro il Bologna.

Leao ha subito un trauma elongativo al polpaccio destro durante il match di Coppa Italia contro il Bari lo scorso agosto. Questo infortunio lo ha costretto a saltare le prime due gare di campionato contro Cremonese e Lecce e a rinunciare alla convocazione con la sua nazionale. L’impegno e la dedizione mostrati da Leao in questi giorni dimostrano la sua voglia di tornare in campo e aiutare la squadra.

La corsa contro il tempo per il rientro

Il Milan riprenderà gli allenamenti domani a Milanello per preparare la sfida contro il Bologna. La squadra, guidata da Allegri, spera di poter contare sul talento di Leao, un giocatore fondamentale per l’attacco rossonero. La sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica è un elemento cruciale per il gioco del Milan.

Il possibile rientro di Leao già contro il Bologna sarebbe una grande notizia per i tifosi e per il tecnico. La sua presenza in campo potrebbe dare una scossa alla squadra e aumentare le opzioni offensive a disposizione di Allegri. Il tempo stringe, ma la speranza di vederlo in campo è alta. Tutti a Milanello, così come i sostenitori, stanno seguendo con attenzione i progressi del portoghese.