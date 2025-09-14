Infortunio Leao, c’è il Napoli nel mirino? Se così dovesse essere… Scenario preoccupante sul recupero del portoghese

Infortunio Leao, se, come affermato da Allegri in conferenza stampa, il portoghese dovesse rientrare col Napoli sarebbero 42 giorni di stop

La situazione di Rafael Leao in casa Milan si fa sempre più enigmatica. Dopo l’infortunio subito nella sfida casalinga contro il Bari, inizialmente minimizzato dal club rossonero, l’attaccante portoghese rischia un rientro molto più lungo del previsto. A fare chiarezza, o per meglio dire a sollevare nuove preoccupazioni, è stato il nuovo tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa pre-partita. Le sue parole, riportate anche da Milannews24, hanno sorpreso molti, smentendo le iniziali rassicurazioni e spostando in avanti la data del possibile rientro.

Le parole di Allegri: “Il soleo è un muscolo pericoloso”

Il tecnico livornese è stato diretto e senza giri di parole sull’infortunio del suo gioiello: “Leao ha un problema al soleo. Elongazione o stiramento non cambia niente, è un muscolo pericoloso. Non ci sarà domani, non ci sarà secondo me ad Udine, secondo me lo vedremo col Napoli. Il soleo è un muscolo pericoloso“. Questa affermazione, così netta e perentoria, contrasta in modo evidente con le prime notizie che trapelavano da Milanello. Si parlava infatti di una valutazione giorno per giorno e addirittura di un possibile recupero lampo per la partita contro il Lecce. Un’eventualità che, come abbiamo visto, non si è verificata.

Un mese e mezzo di stop? I dubbi sul rientro

Se le previsioni di Allegri dovessero confermarsi, il numero 10 rossonero rientrerà in campo il 28 settembre contro il Napoli. Questo significa che dal 17 agosto, giorno dell’infortunio, sarebbero trascorsi 42 giorni, ovvero un mese e mezzo. Una tempistica che fa riflettere e che solleva interrogativisulla gestione dell’infortunio e sulla comunicazione iniziale del club. Forse la diagnosi iniziale è stata sottovalutata? O forse si è voluto evitare di creare allarmismi?

Il ruolo di Tare e la gestione della rosa

La lunga assenza di Leao mette il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, di fronte a una sfida complessa. La coperta in attacco rischia di diventare corta, specialmente considerando l’importanza di Leao nel tridente offensivo di Allegri. Il tecnico toscano, da parte sua, dovrà trovare soluzioni alternativeper sopperire alla pesante assenza del portoghese. La gestione del periodo di convalescenza, la riabilitazione e il rientro graduale del talento lusitano saranno cruciali per evitare ricadute e per non compromettere la stagionedel Milan. La società rossonera dovrà quindi lavorare in sintonia tra lo staff medico, il nuovo DS e il tecnico per garantire il miglior percorso di recupero possibile. La speranza dei tifosi è che il fenomeno portoghese torni a incantare il prima possibile, ma le parole di Allegri invitano alla prudenza.