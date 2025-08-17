Infortunio Leao, prime preoccupazioni per mister Max Allegri. Il portoghese ha lasciato il campo per infortunio

La sfida di Coppa Italia tra il Milan e il Bari è iniziata con grande intensità, ma a offuscare l’atmosfera di San Siro è stato l’infortunio di Rafael Leao. Nel corso del primo tempo, il talentuoso attaccante portoghese, noto per la sua esplosività, la sua abilità nel dribbling e la sua velocità nel saltare l’uomo, è stato costretto a chiedere il cambio. Un fastidio al polpaccio ha costretto il campione rossonero a lasciare il campo, gettando un’ombra di preoccupazione sull’intero stadio.

La reazione in panchina è stata immediata. Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina del Diavolo e noto per il suo pragmatismo e la sua capacità di adattarsi a ogni situazione, non ha esitato a prendere una decisione. Per sostituire la stella portoghese, ha optato per l’ingresso di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, conosciuto per la sua prestanza fisica e il suo istinto da vero goleador, ha avuto così la sua occasione per mettersi in mostra in un palcoscenico importante come quello di San Siro.

L’uscita di Leao ha ovviamente cambiato gli equilibri tattici del match. La sua assenza si è fatta sentire, ma il Milan ha dimostrato di avere una rosa profonda e di poter contare su altre opzioni offensive. L’ingresso di Gimenez ha permesso ad Allegri di mantenere un attacco pericoloso e imprevedibile, adattando il proprio modulo alle nuove esigenze. La partita è proseguita, ma l’attenzione di tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori, è rimasta sull’infortunio di Leao.

Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. L’entità del problema al polpaccio sarà determinante per capire quanto a lungo il Diavolo dovrà fare a meno del suo attaccante di punta. Per il Milan e per i suoi tifosi, la speranza è che si tratti solo di un piccolo allarme e che il portoghese possa tornare in campo il prima possibile, pronto a fare la differenza come solo lui sa fare.