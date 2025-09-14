Infortunio Leao, Giaccherini non ha dubbi: sull’assenza del talento portoghese l’ha detto veramente!

Infortunio Leao, Giaccherini, ex centrocampista e noto opinionista, è sicuro che Allegri possa trovare le giuste soluzioni

Il terzo turno di Serie A si appresta a vivere uno dei suoi momenti clou con l’attesissimo scontro serale a San Siro, dove il Milan di Massimiliano Allegri accoglierà il Bologna di Vincenzo Italiano. La sfida, in programma per stasera alle 20.45, promette scintille, con entrambe le formazioni decise a dare una svolta alla propria stagione. Il match, che chiuderà la giornata, rappresenta un banco di prova significativo per i rossoneri di Allegri, ma anche per i felsinei di Italiano.

L’atmosfera si è surriscaldata grazie anche alle dichiarazioni di un ex calciatore di entrambe le squadre, Emanuele Giaccherini, che ha concesso un’intervista al Corriere della Sera, nell’edizione bolognese. L’ex centrocampista ha offerto la sua analisi tattica, un punto di vista autorevole che ha gettato ulteriore luce sulle dinamiche del confronto. Le sue parole, riportate integralmente, offrono una prospettiva interna sul momento di entrambe le squadre.

“Il Milan ha cambiato più di tutti e stravolto il centrocampo. Oggi i rossoneri possono giocare con più moduli e variare anche le soluzioni offensive. Può giocare a due o tre punte e anche senza Leao ci sono soluzioni con Nkunku che può giocare prima punta o esterno. Sicuramente è una squadra in rodaggio. Anche il Bologna è cambiato e a Roma non mi era piaciuto, mentre col Como ho rivisto la squadra dell’anno scorso. La squadra deve solo cavalcare l’entusiasmo e il gioco di Italiano aiuta. Sono curioso di vedere i tre dietro la punta e penso che Rowe possa fare bene”.

Le considerazioni di Giaccherini evidenziano i cambiamenti significativi avvenuti in casa Milan. Sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e con il lavoro del neo direttore sportivo Tare, la squadra sembra aver subito una profonda metamorfosi, specialmente a centrocampo. La varietà tattica, la flessibilità e la capacità di adattare i moduli di gioco sono diventate le parole d’ordine per i rossoneri, che non dipendono più esclusivamente dalla fantasia di un singolo giocatore, come Rafael Leao. L’arrivo di Nkunku, un giocatore in grado di ricoprire più ruoli in attacco, fornisce ad Allegri opzioni preziose, consentendo alla squadra di non essere prevedibile e di adattarsi a qualsiasi situazione di gioco. La squadra, come sottolinea Giaccherini, è ancora in “rodaggio”, un processo necessario per assimilare al meglio le nuove direttive e i meccanismi di gioco.

Dall’altro lato, anche il Bologna ha visto i suoi cambiamenti, sebbene meno radicali. Giaccherini ha espresso una certa insoddisfazione per la prestazione dei felsinei a Roma, ma ha riconosciuto un significativo miglioramento nella successiva partita contro il Como, in cui ha ritrovato l’identità di gioco della stagione precedente. L’entusiasmo e il “gioco di Italiano” sono visti come fattori chiave per il successo del Bologna. L’ex calciatore si è detto particolarmente curioso di osservare la prestazione dei tre trequartisti dietro la punta, puntando su Rowe come possibile protagonista del match.

La sfida di San Siro non sarà solo uno scontro tra due squadre, ma anche un confronto tra due filosofie di gioco ben distinte: la concretezza e la solidità tattica di Allegri contro l’entusiasmo e il gioco offensivo di Italiano. Un match che promette di essere avvincente e ricco di spunti di riflessione per gli addetti ai lavori e per tutti gli appassionati di calcio. I riflettori sono puntati sui 22 in campo, ma anche sulle panchine, dove la genialità tattica dei due allenatori sarà decisiva.