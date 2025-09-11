Infortunio Leao, decisione presa: dialogo con Allegri, polpaccio completamente guarito ma... Ultimissime

Infortunio Leao, il portoghese salterà sicuramente la sfida di domenica sera contro il Bologna: polpaccio guarito ma… Ultimissime

Rafael Leao non sarà a disposizione per la partita di domenica contro il Bologna. L’attaccante portoghese, uno dei pilastri del Milan, non è stato convocato per precauzione nonostante gli esami clinici abbiano confermato la guarigione del suo infortunio al polpaccio destro. La notizia, riportata da Andrea Ramazzotti su Gazzetta.it, ha gettato un’ombra sulla preparazione dei rossoneri in vista del prossimo impegno di campionato.

Secondo la fonte, sebbene l’infortunio sia clinicamente risolto, Leao non si sente ancora pienamente a suo agio con il muscolo. La sensazione di non avere il muscolo libero e sciolto ha convinto lo staff tecnico a non rischiare, evitando così il pericolo di una ricaduta. L’assenza di Leao rappresenta una sfida significativa per il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che dovrà ridisegnare l’attacco in vista di domenica. La sua assenza si somma a un periodo di grandi cambiamenti e aspettative per il club milanese, che sta vivendo una fase di profonda trasformazione.

L’arrivo di Allegri in panchina ha segnato l’inizio di una nuova era, caratterizzata da una filosofia di gioco differente e da un approccio tattico più cauto ma allo stesso tempo incisivo. Il tecnico livornese, che conosce bene l’ambiente rossonero, si trova di fronte a una rosa ricca di talento ma che ha bisogno di ritrovare equilibrio e convinzione. La gestione degli infortuni, soprattutto quelli di giocatori chiave come Leao, sarà fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. L’attaccante portoghese, con la sua velocità e la sua abilità nel dribbling, è un elemento imprescindibile del tridente offensivo e la sua assenza priverà la squadra di una delle sue principali fonti di pericolosità.

Nel frattempo, il mercato rossonero continua a muoversi sotto la sapiente regia del nuovo direttore sportivo, Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio è al lavoro per rinforzare la squadra in ogni reparto in vista di gennaio, cercando di mettere a disposizione di Allegri i profili più adatti al suo progetto tecnico. L’obiettivo è quello di creare un mix equilibrato tra giocatori di esperienza e giovani talenti, capaci di affrontare sia gli impegni di campionato che quelli nelle coppe europee. Le trattative sono in corso e i tifosi rossoneri sono in attesa di novità, sperando che i nuovi arrivi possano colmare le lacune evidenziate nella scorsa stagione e fornire alternative valide in caso di infortuni.

L’assenza di Leao contro il Bologna potrebbe dare spazio ad altri giocatori che finora hanno avuto meno occasioni di mettersi in mostra. È l’occasione giusta per Allegri di testare nuove soluzioni offensive e valutare la profondità della sua rosa. L’importanza di avere una panchina lunga e di qualità è evidente in momenti come questo. Il Milan del futuro, costruito da Allegri e Tare, dovrà essere una squadra capace di superare le avversità e di esprimere un gioco solido e convincente anche senza i suoi interpreti migliori. I tifosi sperano di rivedere presto in campo Leao in piena forma, pronto a fare la differenza e a trascinare la squadra verso il successo.