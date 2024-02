Infortunio Leao: le sue condizioni dopo l'ultimo allenamento

Infortunio Leao: le condizioni dell’attaccante portoghese dopo l’ultimo allenamento di oggi. Tutte le NOVITÀ

Il Milan quest’oggi si è ritrovato a Milanello all’indomani della bella vittoria in Europa League contro il Rennes. C’era particolare attenzione anche sulle condizioni di Rafael Leao.

L’attaccante portoghese era stato sostituito da Pioli poco dopo l’ora di gioco per una botta rimediata al polpaccio. Non ci sarebbe nulla da registrare su Rafa, che dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il Monza.