Infortunio Leao, il portoghese accelera: in arrivo quattro allenamenti decisivi, il portoghese ha un obiettivo preciso

Infortunio Leao, il classe ’99 vuole sfruttare i prossimi 4 allenamenti per essere a disposizione di Allegri per la sfida di domenica contro il Bologna

Il Milan si prepara per il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali, e gli occhi sono tutti puntati su Rafael Leão. L’attaccante portoghese sta lavorando sodo per recuperare dal problema muscolare al polpaccio subito in Coppa Italia contro il Bari e punta a essere almeno in panchina per la sfida di domenica sera contro il Bologna a San Siro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il programma di recupero di Leão sta procedendo come previsto. Nella giornata di ieri, il numero 10 ha svolto un allenamento individuale, seguendo il percorso di riabilitazione post-infortunio. L’obiettivo, condiviso con il nuovo staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri, è di rimetterlo a disposizione del mister il prima possibile, in un momento cruciale per la stagione rossonera.

Leão, insieme a Christopher Nkunku, ha approfittato della sosta per continuare a lavorare sodo a Milanello. Nkunku, in particolare, sta cercando di ritrovare la condizione migliore per integrarsi al più presto nei meccanismi di gioco.

Quattro allenamenti per il rientro

Da qui alla partita contro il Bologna, il Milan e Leão hanno ancora quattro sessioni di allenamento a disposizione: oggi, domani, venerdì e la rifinitura pre-partita. La speranza, scrive il Corriere dello Sport, è che il portoghese possa tornare a lavorare con il gruppo già da domani, quando rientreranno anche tutti i nazionali. La sua presenza, anche solo in panchina, rappresenterebbe un segnale forte per la squadra e un’opzione in più per mister Allegri. La gestione di un talento come Leão è fondamentale, e il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, sta monitorando da vicino la situazione, fiducioso nel lavoro dello staff medico e tecnico.

L’ossessione del gol a San Siro

L’ultimo ricordo di Leão in campo per i tifosi rossoneri è legato al gol segnato in Coppa Italia contro il Bari, un gesto che ha mostrato una sorprendente capacità di finalizzazione aerea. Tuttavia, l’attaccante ha un conto in sospeso con i tifosi di casa. Leão non segna in Serie A a San Siro da troppo tempo: l’ultima rete risale a maggio 2024, nella partita contro la Salernitana, che segnò l’addio di Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer. Lo scorso anno, tutti i suoi 8 gol in campionato sono arrivati in trasferta.

Questo dato è una vera e propria anomalia nella sua carriera e un punto su cui il nuovo staff tecnico sta lavorando intensamente. L’obiettivo di Allegri e di Tare è chiaro: elevare il rendimento realizzativo di Leão e farlo tornare a essere decisivo anche davanti al proprio pubblico. La partita contro il Bologna potrebbe essere l’occasione perfetta per porre fine a questo digiuno casalingo. La sua voglia di tornare in campo e la fame di gol sono il miglior segnale per il Milan, che si affida al suo numero 10 per dare una svolta alla stagione.