Infortunio Leao, pesante tegola per Allegri! Le ultime in vista del Lecce non fanno sorridere il livornese

Infortunio Leao, l’esterno portoghese viaggia verso il forfait per la sfida di venerdì sera contro il Lecce: le ultime da Milanello

Il proverbiale detto “piove sul bagnato” non potrebbe essere più appropriato per descrivere la situazione attuale in casa Milan. A una settimana dall’esordio deludente contro la Cremonese, il club rossonero si trova ad affrontare un’altra tegola: l’assenza forzata del suo giocatore di punta, Rafael Leão. L’asso portoghese, reduce da un trauma elongativo al polpaccio destro subito nella gara contro il Bari, ha continuato a lavorare a parte anche nella seduta odierna e non sarà a disposizione per la trasferta al Via del Mare contro il Lecce. Un’assenza pesante che complica ulteriormente i piani del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, costretto a fare di necessità virtù in un momento cruciale della stagione.

L’infortunio di Leão non è solo un problema tecnico, ma anche un duro colpo al morale. La sua mancanza si è già fatta sentire in modo evidente nella partita d’esordio, dove il Milan è apparso privo di idee e incisività in attacco. Le speranze di una reazione immediata, dopo una prestazione sottotono, si scontrano ora con la realtà di dover affrontare una squadra ostica come il Lecce senza il proprio faro offensivo. In questo contesto, l’operato del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, diventa ancora più centrale. Le trattative di mercato, che procedono in parallelo all’attività sul campo, dovranno essere accelerate per fornire ad Allegrialternative valide e di qualità.

Le scelte, come riportato da Calciomercato.com, saranno quindi obbligate per il tecnico livornese, che confermerà il duo d’attacco formato da Gimenez e Pulisic. In attesa di sviluppi dal mercato e di poter contare su una rosa al completo, Allegri sta valutando anche un avvicendamento in difesa, con l’inserimento di De Winter al posto di Gabbia. Questa mossa suggerisce la volontà di sperimentare e trovare soluzioni alternative per dare equilibrio alla squadra, ma allo stesso tempo evidenzia le difficoltà di un organico ancora in fase di assestamento.

Il match contro il Lecce non sarà solo una partita, ma un vero e proprio banco di prova per il nuovo corso del Milan. Allegri e Tare sono chiamati a gestire una situazione complessa, in cui i risultati sul campo si intrecciano con le dinamiche di mercato e le aspettative dei tifosi. Ottenere tre punti al Via del Mare sarebbe fondamentale non solo per la classifica, ma soprattutto per la testa e il morale della squadra. Un Milan diverso, che dovrà tirare fuori grinta e determinazione per superare le avversità e dimostrare di avere la forza per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e difficile. La speranza è che il rientro di Leão sia rapido e che il mercato offra i rinforzi necessari per rimettere in moto la macchina rossonera. La pressione è alta, ma il Milan sa di dover rispondere sul campo, facendo di necessità virtù.