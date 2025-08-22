Infortunio Leao, quando tornerà a disposizione il portoghese? L’annuncio di Allegri in conferenza stampa. Le ultimissime sui rossoneri

È la Cremonese il primo ostacolo che si para sulla strada del Milan nel nuovo campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri si prepara all’esordio stagionale, un match che segna l’inizio di un’annata con ambizioni rinnovate e un organico profondamente cambiato dai colpi di mercato estivi.

Durante la conferenza stampa pre-partita, l’attenzione si è concentrata non solo sull’avversario, ma anche e soprattutto sulle condizioni dei giocatori. In particolare, è stata affrontata la questione relativa a Rafael Leão, uno dei pilastri della formazione rossonera. Allegri ha confermato l’assenza del portoghese per il debutto stagionale, fornendo un aggiornamento che, seppur breve, ha chiarito la situazione. “Speriamo di vederlo in campo contro il Lecce, aggiornamenti non ce ne sono,” ha dichiarato il tecnico, lasciando intendere che il rientro dell’esterno è previsto non prima della seconda giornata di campionato.

L’assenza di Leão costringe il Milan a rivedere i propri piani per l’esordio, ma la rosa a disposizione di Allegri è profonda e di qualità. I riflettori sono ora puntati sui nuovi acquisti, come Luka Modric e Victor Boniface, che potrebbero avere l’opportunità di mettersi subito in mostra. La sfida contro la Cremonese rappresenta un test cruciale per capire a che punto sia il progetto tecnico e per dimostrare che la squadra, anche senza un pezzo da novanta come Leão, è pronta a competere ad altissimi livelli.