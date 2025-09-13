Infortunio Leao, dialogo con Allegri e situazione chiara: polpaccio guarito ma... Ultimissime

Infortunio Leao, il polpaccio del portoghese è clinicamente guarito ma il classe ’99 non sente ancora il muscolo completamente sciolto

Secondo le ultime indiscrezioni del giornalista Andrea Ramazzotti riportate su La Gazzetta dello Sport, il talento portoghese Rafa Leao non sarà disponibile per la prossima partita del Milan contro il Bologna. Nonostante l’infortunio al polpaccio destro sia clinicamente guarito, come confermato dagli esami medici, il giocatore non si sente ancora in perfetta forma. Questa situazione di incertezza solleva molti dubbi sul suo futuro e sulle sue condizioni psicofisiche.

La decisione di non rischiarlo, presa di comune accordo tra il giocatore, lo staff tecnico e la dirigenza, dimostra la volontà di evitare ricadute che potrebbero compromettere la sua stagione. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, stanno monitorando attentamente la situazione. La gestione di un talento così cruciale per la squadra è una delle prime sfide che la nuova dirigenza si trova ad affrontare. La loro filosofia sembra essere chiara: zero rischi e totale recupero prima di tornare in campo. Questo approccio è fondamentale per preservare un patrimonio come Leao, il cui contributo è vitale per le ambizioni del Milan in campionato.

L’assenza di Leao si fa sentire pesantemente sul campo. I suoi dribbling fulminanti, la sua velocità e la sua capacità di saltare l’uomo sono caratteristiche uniche che pochi altri giocatori al mondo possiedono. Allegri dovrà trovare soluzioni tattiche alternative per sopperire a questa pesante assenza. La sfida contro il Bologna diventa quindi un banco di prova non solo per i sostituti, ma anche per la strategia del nuovo allenatore.

La fonte di queste importanti informazioni è La Gazzetta dello Sport, che tramite il giornalista Andrea Ramazzotti ha fornito un quadro dettagliato della situazione. Le sue parole, “Rafa Leao (quasi certamente) non sarà neppure in panchina domenica contro il Bologna”, lasciano poco spazio a interpretazioni. La prudenza è la parola d’ordine. Il numero 10 rossonero, nonostante i risultati positivi degli esami di controllo, “non sente il muscolo libero e sciolto”. Per questo, il suo ritorno in campo sarà valutato giorno dopo giorno, in un percorso di recupero che non ammette forzature. La collaborazione tra il calciatore, il settore medico e la società è massima per garantire un rientro in campo sicuro e duraturo.

La speranza di tutti i tifosi milanisti è di rivedere al più presto il loro campione in azione. La sua creatività, i suoi gol e i suoi assist sono fondamentali per il successo della squadra. La coppia Tare-Allegri è chiamata a prendere la decisione giusta per il bene del giocatore e del club.