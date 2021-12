Infortunio Kjaer, il messaggio dell’Inter: «Torna presto Campione» – FOTO

L’Inter ha postato un bel messaggio per Simon Kjaer a seguito dell’infortunio al ginocchio sui proprio profili social

L’infortunio al ginocchio di Simon Kjaer, che lo costringerà a stare lontano dai campi per sei mesi, non ha scosso solo il Milan ma anche tutto l’ambiente calcistico. A tal proposito anche i cugini dell’Inter non hanno fatto mancare la propria vicinanza al centrale danese con un bellissimo messaggio apparso sul proprio profilo Twitter.

«Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti», il bellissimo riconoscimento dei nerazzurri.