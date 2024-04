Infortunio Kjaer, continua il recupero del difensore danese: le ULTIME da Milanello sulle condizioni del centrale. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simon Kjaer, dopo non essere stato convocato per la sfida di campionato contro la Fiorentina a scopo precauzionale, continua il suo lavoro individuale a Milanello.

Il difensore rossonero non è ancora rientrato in gruppo e difficilmente scenderà in campo nella giornata di sabato contro il Lecce. Stefano Pioli spera di riaverlo al 100% per la sfida di Europa League contro la Roma di giovedì 11 aprile a San Siro.