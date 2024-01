Infortunio Kalulu, è marzo l’orizzonte temporale del difensore francese: ecco cosa filtra sulle condizioni del classe 2000

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ultimo difensore centrale a rientrare a disposizione del Milan di Stefano Pioli sarà Pierre Kalulu.

L’ex Lione ha come orizzonte la metà del mese di marzo: servirà ancora un mese e mezzo per rivederlo in campo.