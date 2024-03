Infortunio Kalulu, quali partite salta il difensore del Milan. I dettagli

Infortunio Kalulu, tegola in casa Milan: ecco quali partite salta il terzino rossonero dopo l’infortunio occorsogli contro il Verona

La notizia della giornata in casa Milan è l’infortunio al ginocchio di Pierre Kalulu dopo lo stop accusato ieri contro il Verona al termine del primo tempo.

La distrazione al collaterale mediale del ginocchio destro costringerà il ragazzo ad uno stop di 4-5 settimane con Pioli che lo perderà per le gare contro la Roma in Europa League per le 3 gare di campionato contro Fiorentina, Lecce, Inter. Il rientro ad oggi è previsto contro la Juve il prossimo 28 aprile.