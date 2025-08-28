Infortunio Jashari, Allegri in conferenza ha annunciato che non ci sarà contro il Lecce: le sue condizioni e le ultimissime notizie

Nel consueto appuntamento con la stampa pre-partita, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha fatto il punto della situazione in vista dell’impegno di campionato contro il Lecce. La sfida si prospetta complessa, ma l’allenatore rossonero ha dovuto fare i conti anche con un’importante defezione a centrocampo, che costringerà a rivedere parzialmente i piani tattici.

Il nome che salterà l’incontro con i pugliesi è quello di Ardon Jashari, il talentuoso centrocampista recentemente approdato in rossonero. “Stamattina Jashari si è fatto male in uno scontro con Gimenez e non ci sarà contro il Lecce”, ha dichiarato Allegri in conferenza stampa, confermando l’infortunio del giovane svizzero. La notizia, ovviamente, ha destato preoccupazione tra i tifosi e all’interno dello staff tecnico, dato che Jashari era visto come un elemento chiave per rinforzare il reparto mediano.

Allegri ha poi descritto le caratteristiche del giocatore, confermando la sua versatilità: “È un giocatore che può giocare davanti alla difesa o in un centrocampo a due”. L’assenza di Jashari costringerà il Milan a rivedere le scelte per la formazione titolare, probabilmente affidandosi a opzioni già presenti in rosa per il centrocampo. A dispetto dell’infortunio, l’allenatore ha però ribadito la sua fiducia nella rosa a disposizione, sottolineando che l’obiettivo è sempre e comunque la vittoria.

Con il Lecce che si presenta come un avversario rognoso e organizzato, la partita si preannuncia come un test importante per la squadra. L’assenza di Jashari è un duro colpo, ma il Milan ha le risorse per superare l’ostacolo. Ora spetterà al direttore sportivo Tare e ad Allegri gestire al meglio la situazione, schierando la formazione più competitiva possibile e cercando di portare a casa i tre punti.