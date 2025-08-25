Infortunio Immobile, lungo stop per il bomber del Bologna! Lui e non solo salteranno la sfida contro il Milan. Le ultimissime sui rossoneri

Il Bologna dovrà fare i conti con due assenze pesantissime per le prossime settimane. A confermarlo è un comunicato ufficiale del club, che ha svelato l’esito degli esami a cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile. L’attaccante e il difensore si sono infortunati e saranno costretti a fermarsi, un duro colpo per la squadra emiliana che si preparava ad affrontare la terza giornata di campionato.

Gli esami strumentali hanno evidenziato per Ciro Immobile una lesione del retto femorale destro, un infortunio che lo terrà lontano dai campi per circa 8 settimane. Una vera e propria mazzata per la squadra e per il suo allenatore, che perde il suo capitano e il suo principale terminale offensivo per due mesi. Un’assenza prolungata che obbligherà il Bologna a rivedere il suo assetto tattico e le sue strategie offensive per un lungo periodo.

Anche Nicolò Casale non sarà disponibile: per lui è stata riscontrata una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, che richiederà un tempo di recupero di circa 3-4 settimane. Sebbene l’assenza sia meno lunga, la perdita di un giocatore importante per la difesa rappresenta comunque un problema per il tecnico del Bologna.

Entrambi gli infortuni sono arrivati nel momento peggiore per i rossoblù, e avranno un impatto diretto sulla prossima sfida. Sia Casale che Immobile salteranno la cruciale partita contro il Milan, in programma alla terza giornata di campionato. Per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha bisogno di ritrovare la fiducia dopo un inizio di stagione complesso, la notizia è sicuramente positiva. La loro assenza, in particolare quella di un bomber come Immobile, toglie al Bologna due delle sue pedine più importanti, rendendo la sfida sulla carta meno complicata per i rossoneri.