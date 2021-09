Infortunio Ibrahimovic: le condizioni dello svedese verso Juve Milan

Zlatan Ibrahimovic si appresta a tornare in campo dopo l’infortunio. Ecco quando l’attaccante del Milan tornerà in campo

Zlatan Ibrahimovic sarà ancora assente nella trasferta di Liverpool. L’attaccante è comunque quasi vicino al rientro in campo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli si auspica di recuperare lo svedese per la prossima sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il tecnico del Milan auspica comunque di riavere a disposizione il calciatore già per il big match di campionato contro la Juventus.