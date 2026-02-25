Infortunio Gimenez, il suo ritorno in campo è sempre più vicino? Le ultime sull’attaccante rossonero

Infortunio Gimenez, l’attaccante rossonero è pronto a tornare in campo dopo diversi mesi? Ecco le ultime su di lui

Arrivano finalmente segnali positivi dall’infermeria di Milanello per quanto riguarda Santiago Gimenez. L’attaccante, lontano dai campi da diversi mesi a causa di un grave infortunio alla caviglia che ha richiesto un intervento chirurgico a metà dicembre, sembra aver imboccato la retta finale del suo calvario. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il percorso riabilitativo sta procedendo senza intoppi, alimentando le speranze di Massimiliano Allegri di riavere presto a disposizione il suo numero nove.

Il momento della verità è fissato per la prossima settimana, quando il messicano si sottoporrà a un controllo medico specialistico. Se il parere dei sanitari sarà favorevole, lo staff tecnico del Milan potrà finalmente stilare il cronoprogramma per il rientro in gruppo dell’ex Feyenoord. L’obiettivo è reinserirlo gradualmente per evitare ricadute, ma la sensazione è che il ritorno al calcio giocato non sia più così lontano.

Infortunio Gimenez, Allegri prepara il piano di rientro: «Settimana prossima il controllo decisivo»

La notizia del possibile recupero di Gimenez cade in un momento cruciale della stagione, con il Milan impegnato a blindare la zona Champions e a sopperire alle lacune offensive emerse nelle ultime uscite. La dirigenza e l’allenatore seguono con estrema cautela l’evolversi della situazione: «Se il parere sarà positivo, lo staff del Milan potrà pianificare il percorso completo di recupero e rientro», si legge nelle indiscrezioni odierne.

L’apporto di Gimenez potrebbe risultare determinante per il finale di campionato, offrendo ad Allegri una variante tattica fondamentale per il suo scacchiere. In attesa di capire se il mercato estivo porterà altri colpi come Kean o Gabriel Jesus, il recupero del messicano rappresenterebbe il primo vero “acquisto” della primavera rossonera. I tifosi restano in attesa del responso medico, sperando di rivedere presto il proprio centravanti esultare sotto la Sud.