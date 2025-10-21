Infortunio Estupinan, il terzino a disposizione con il Pisa? Prossimi giorni decisivi, cosa filtra sull’ex Brighton

Connect with us

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Estupinan

Infortunio Estupinan, l’ecuadoriano sarà a disposizione contro il Pisa? Prossimi giorni decisivi, Allegri spera di poterlo avere in panchina

Venerdì sera il Milan sarà impegnato a San Siro contro il Pisa con l’obiettivo di difendere la vetta solitaria della classifica. Mentre l’attacco sarà guidato dalla coppia Gimenez-Leão, mister Allegri deve fare i conti con l’infermeria affollata.

Gli occhi sono puntati su Pervis Estupinan, che si è fatto male alla caviglia durante gli impegni con la Nazionale ecuadoriana. Le sue condizioni sono da monitorare attentamente: si capirà solo nei prossimi giorni se l’esterno sarà almeno disponibile per la panchina. La sua assenza pesa, come dimostrato dall’impiego del giovane Bartesaghi.

Nel frattempo, Max Allegri spera anche di recuperare Christopher Nkunku (fastidio all’alluce) e Ruben Loftus-Cheek (affaticamento muscolare) per avere maggiori alternative contro il Pisa. La situazione di Estupinan, in particolare, è un rebus che si scioglierà solo nelle ore immediatamente precedenti il match.

