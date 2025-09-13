Infortunio Estupinan, sospiro di sollievo a Milanello! Il terzino rassicura tutti, dubbio sciolto in vista del Bologna

Infortunio Estupinan, il terzino rossonero è pienamente recuperato dal fastidio muscolare e ha tranquillizzato Allegri

Le ultime notizie sul Milan fanno sorridere i tifosi rossoneri. Mentre l’assenza di Rafael Leao continua a pesare in vista dell’imminente sfida contro il Bologna, in programma per domani, l’infermeria di Milanello sembra svuotarsi. A riportare la lieta notizia è stata La Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha dedicato spazio al rientro di un elemento fondamentale per la difesa del Diavolo: Pervis Estupiñán.

Il terzino ecuadoriano, infatti, ha finalmente smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fermo durante l’ultima sosta per le nazionali. Questa problematica lo aveva costretto a saltare l’impegno con la sua Nazionale contro il Venezuela, suscitando non poca preoccupazione tra i tifosi e, soprattutto, nello staff tecnico rossonero. La presenza di Estupiñán è considerata cruciale per l’assetto tattico di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo vedendolo allenarsi regolarmente con il gruppo.

Il ritorno in campo di Estupiñán non è solo una buona notizia per la partita contro il Bologna, ma rappresenta un segnale positivo per il prosieguo della stagione. La sua capacità di unire una fase difensiva solida a una spinta offensiva costante lo rende un elemento insostituibile. La sua velocità e la sua resistenza sono qualità che il Milan non può permettersi di perdere, specialmente in un momento in cui la squadra cerca di trovare la sua migliore forma.

La partita contro il Bologna si prospetta come un banco di prova importante per il nuovo Milan di Allegri e Tare. Nonostante l’assenza di Leao, il recupero di Estupiñán offre maggiori opzioni tattiche e un’iniezione di fiducia a tutta la squadra. La preparazione meticolosa e la determinazione mostrata in questi giorni di allenamento fanno ben sperare per un risultato positivo. La conferma della sua disponibilità per la gara di domani è la notizia che tutti aspettavano.