Infortunio Estupinan, decisione quasi definitiva sul terzino sinistro: out con il Pisa? La situazione da Milanello

Infortunio Estupinan, il terzino sarà quasi sicuramente indisponibile per la gara di venerdì a San Siro contro il Pisa

Brutte notizie giungono da Milanello per Massimiliano Allegri in vista dell’anticipo di Serie A di venerdì sera contro il Pisa. Il difensore ecuadoriano Pervis Estupinan è ufficialmente indisponibile per la sfida di San Siro, complicando ulteriormente le scelte del tecnico del Milan nel reparto arretrato, già costretto a fare i conti con diverse assenze.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, il laterale sudamericano ha svolto nella giornata odierna solo terapie a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato durante gli impegni con la sua Nazionale. Questo lo esclude categoricamente dalla lista dei convocati per la gara contro il Pisa.

La caviglia infortunata, pur non essendo un danno strutturale gravissimo, richiede cautela e un recupero graduale, costringendo il giocatore a saltare un appuntamento importante in cui il Milan è chiamato a difendere la vetta solitaria della classifica. Estupinan dovrà proseguire il suo ciclo di cure e, a questo punto, il suo rientro in campo è posticipato almeno alla giornata successiva. La sua assenza è particolarmente significativa, in quanto priva il Milan di una pedina fondamentale per l’equilibrio e le proiezioni offensive sulla fascia.

Se per altri infortunati come Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku (che hanno svolto lavoro personalizzato) c’è ancora un piccolo spiraglio, con la decisione che verrà presa solo dopo gli allenamenti dei prossimi due giorni, per Estupinan il verdetto è definitivo: non sarà in campo e non sarà nemmeno a disposizione per la panchina.

Il Milan dovrà dunque affrontare l’impegno casalingo con la consapevolezza di non poter contare sull’apporto e sulla spinta dell’esterno ecuadoriano. La speranza della dirigenza e dello staff tecnico è che il protocollo di recupero possa procedere spedito per riavere il giocatore a disposizione il prima possibile e, soprattutto, evitare qualsiasi ricaduta che possa compromettere il prosieguo della stagione.