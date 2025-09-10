Infortunio Estupinan, il terzino sinistro salta il Bologna? Prossime ore decisive, tutti gli aggiornamenti

Infortunio Estupinan, l’ex Brighton dovrà essere valutato al rientro dagli impegni con l’Ecuador: in dubbio per il Bologna

Il Milan affronta un’emergenza infortuni che mette a dura prova le scelte del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, in vista della delicata partita contro il Bologna. L’attacco, in particolare, sembra essere il reparto più colpito, con Rafael Leao che si avvia verso un forfait quasi certo. A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha fornito aggiornamenti cruciali sugli infortunati e sulla probabile formazione rossonera.

Il forfait di Leao, perno offensivo della squadra e pezzo pregiato della rosa, è la notizia più pesante per i tifosi milanisti. Il talento portoghese, fermato da un infortunio che lo terrà ai box, lascerà un vuoto importante sulla fascia sinistra, costringendo Allegri a ridisegnare l’assetto offensivo. A rassicurare parzialmente l’ambiente c’è però la ripresa di Christopher Nkunku, che sta lavorando sodo per ritrovare la forma migliore. Nonostante il francese stia “rifacendo la preparazione fisica”, come sottolineato da Di Marzio, sarà comunque a disposizione del tecnico, seppur difficilmente dal primo minuto. La sua presenza in panchina offre un’opzione di qualità e un potenziale asso nella manica a partita in corso.

Oltre a Leao e Nkunku, il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, dovrà monitorare anche la situazione di Pervis Estupiñán. Il difensore, infatti, ha saltato l’ultima gara con la nazionale ecuadoriana a causa di un sovraccarico muscolare. La sua condizione sarà valutata attentamente dallo staff medico e tecnico nelle prossime ore per capire se potrà essere schierato titolare o se sarà costretto a un turno di riposo precauzionale.

Vista la situazione critica, con Leao fuori dai giochi e Nkunku non ancora al top, la soluzione più probabile per l’attacco rossonero, secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe una coppia inedita formata da Santiago Gimenez e Christian Pulisic. Nonostante i due giocatori rientrino tra gli ultimi dagli impegni con le rispettive nazionali, il loro impiego dal primo minuto sembra essere l’opzione più logica per sopperire alle assenze. Gimenez, centravanti di peso e di grande efficacia sotto porta, e Pulisic, esterno versatile e dinamico, potrebbero rappresentare la chiave per scardinare la difesa del Bologna.

La scelta di puntare su una coppia d’attacco così inedita e dal ritmo elevato mostra la volontà di Allegri di non rinunciare a una squadra offensiva e propositiva, nonostante le assenze. Il rientro ritardato dei due calciatori potrebbe però rappresentare un rischio, in termini di stanchezza e di mancanza di amalgama con il resto della squadra. La sfida, che si preannuncia ardua, darà le prime risposte sul cammino del nuovo Milan targato Allegri e Tare.