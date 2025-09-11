MN24 – Infortunio Estupinan, ottime notizie da Milanello! Oggi lavoro differenziato, il programma di domani del terzino

Infortunio Estupinan, oggi lavoro differenziato per il terzino sinistro: domani il ritorno in gruppo, l’ex Brighton a disposizione per il Bologna

Un sospiro di sollievo attraversa Milanello e la tifoseria rossonera. Le condizioni fisiche di Pervis Estupiñán, il talentuoso terzino sinistro del Milan, avevano destato preoccupazione nelle ultime ore. Il giocatore ecuadoriano aveva infatti saltato la recente sfida tra la sua nazionale e l’Argentina, un’assenza che aveva alimentato dubbi e timori riguardo a un possibile infortunio muscolare più serio. Tuttavia, le ultime notizie sono estremamente positive.

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di MilanNews24, il terzino è rientrato regolarmente a Milanello oggi, unendosi al resto della squadra sotto la guida di mister Massimiliano Allegri. A eccezione degli infortunati di lungo corso come Leão e Jashari, l’allenatore livornese ha potuto contare su tutti gli effettivi a sua disposizione, un segnale incoraggiante in vista dei prossimi impegni.

Ritorno a Milanello e lavoro differenziato

L’ansia dei tifosi del Milan era più che giustificata, considerando il ruolo cruciale di Estupiñán nello scacchiere tattico di Allegri. La sua spinta sulla fascia e la sua solidità difensiva lo rendono un elemento insostituibile. La sua assenza, se si fosse prolungata, avrebbe rappresentato un duro colpo per le ambizioni del club. Fortunatamente, la situazione è stata gestita con grande cautela dalla nazionale ecuadoriana, evitando rischi inutili. Il lavoro preventivo svolto ha dato i suoi frutti, consentendo al giocatore di tornare in perfette condizioni.

Il rientro di Estupiñán non è stato l’unico. Molti dei sudamericani convocati dalle rispettive nazionali, come Gimenez, sono tornati oggi e hanno svolto un lavoro differenziato. Questo tipo di allenamento è prassi comune per i giocatori che affrontano lunghi viaggi intercontinentali. L’obiettivo principale è permettere loro di recuperare appieno le energie, smaltire il jet lag e riabituarsi al fuso orario italiano prima di tornare in gruppo. Questa gestione oculata dimostra la professionalità dello staff tecnico del Milan e la sua attenzione al benessere fisico dei calciatori.

Strategie e obiettivi: il ruolo di Tare e Allegri

Il ritorno di Estupiñán è una notizia di vitale importanza per il Milan di Allegri e per il direttore sportivo Igli Tare. Tare, arrivato in estate con l’obiettivo di rafforzare la squadra e costruire un progetto vincente, ha puntato forte sul talento del terzino. La sua permanenza in rosa, unita al pieno recupero, è un punto fermo nella strategia del club. La profondità della rosa, con tutti i titolari a disposizione, è un fattore decisivo per competere ad alti livelli in Serie A.

Da domani, Estupiñán e gli altri compagni reduci dagli impegni internazionali torneranno a lavorare regolarmente in gruppo. Sarà l’occasione per Allegri di preparare al meglio la squadra per le prossime sfide, testando schemi e soluzioni tattiche con la formazione al completo. Il Milan si prepara a un periodo intenso, con partite ravvicinate che richiederanno il massimo impegno da parte di tutti. La certezza di poter contare su Estupiñán in campo e su un organico sano e motivato è la migliore premessa per affrontare al meglio il calendario fitto che attende i rossoneri. La cautela iniziale si è trasformata in un grande ottimismo, e il popolo milanista può guardare al futuro con rinnovata fiducia.