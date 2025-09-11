Infortunio Estupinan, Allegri sorride! Messaggio del terzino al tecnico, cosa filtra in vista della sfida di domenica contro il Bologna

Infortunio Estupinan, buone notizie: il terzino ha rassicurato Allegri sulle proprie condizioni fisiche. Può esserci contro il Bologna

La notizia che tutti i tifosi del Milan aspettavano è finalmente arrivata: Pervis Estupiñán non è infortunato e potrebbe essere a disposizione già per la prossima partita. Un sospiro di sollievo che si diffonde a macchia d’olio tra i sostenitori rossoneri, preoccupati per le voci che si erano rincorse nei giorni scorsi. Il terzino ecuadoriano, non impiegato nel match di martedì dell’Ecuador contro l’Argentina, ha fatto sapere alla società milanista di stare bene. La sua assenza, come riportato da Gazzetta.it, è stata causata solo da un affaticamento e non da un temuto problema muscolare, come invece si era ipotizzato in patria.

Il suo rientro è una notizia cruciale per il Milan, che si prepara a vivere una stagione di grandi cambiamenti e sfide ambiziose. La panchina è stata affidata al navigato e pragmatico Massimiliano Allegri, il quale, con la sua esperienza e la sua abilità nel gestire i campioni, ha il compito di riportare il club ai vertici del calcio italiano. A supportare la sua visione, e a tessere le fila del mercato, c’è il nuovo direttore sportivo Igli Tare, la cui reputazione di grande scopritore di talenti e negoziatore incisivo lo precede. Il tandem Allegri-Tare promette di essere una combinazione vincente per un club che vuole tornare a sognare in grande.

L’arrivo di Estupiñán, che oggi sarà a Milanello, è un tassello fondamentale in questa nuova era rossonera. La sua velocità, la sua resistenza e la sua capacità di spinta sulla fascia sono caratteristiche che si sposano perfettamente con il tipo di gioco che il nuovo allenatore vuole implementare.

Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, sta costruendo una squadra solida e competitiva, e il recupero di un giocatore chiave come Estupiñán testimonia la profondità e la qualità della rosa. L’obiettivo è chiaro: lottare per lo scudetto e tornare a essere un punto di riferimento non solo in Serie A. L’attesa è palpabile, l’entusiasmo dei tifosi è in crescita e l’ottimismo è la parola d’ordine. La Gazzetta.it, con la sua tempestiva comunicazione, ha contribuito a rasserenare gli animi e a focalizzare l’attenzione su ciò che conta davvero: il calcio giocato. Il Milan è pronto, e con Estupiñán in campo, la squadra ha un’arma in più per affrontare le sfide che la attendono. Ora non resta che aspettare l’ufficialità, ma la sensazione è che il terzino possa già scendere in campo domenica, per la gioia di tutto il popolo rossonero.