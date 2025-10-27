Infortunio Estupinan, il terzino out anche contro l’Atalanta? Allegri ha le idee chiare e conferma lui a sinistra

Infortunio Estupinan: il terzino salterà anche la sfida di martedì contro l’Atalanta: Allegri pronto a confermare Bartesaghi titolare

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Milan in vista della difficile trasferta di martedì sera (ore 20:45) contro l’Atalanta. Il laterale Pervis Estupinannon sarà disponibile per la nona giornata di campionato alla New Balance Arena di Bergamo.

Come riportato da Calciomercato.com, l’ecuadoriano salterà l’incontro dopo essere già rimasto fuori nelle sfide contro Fiorentina e Pisa. Dunque, Estupinan non recupera in tempo per riprendersi la fascia sinistra dello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Infortunio Estupinan: terzino ancora a parte

L’esterno sudamericano si è infortunato alla caviglia durante l’ultima sosta dedicata alle Nazionali, in una partita giocata con il suo Ecuador. Nonostante siano passate diverse settimane, Estupinan ha svolto nuovamente una sessione di allenamento personalizzata e individuale e, di conseguenza, non sarà della sfida nella trasferta bergamasca.

Il suo forfait aggrava i problemi sulla fascia sinistra per Allegri, che deve rinunciare a uno dei suoi elementi di maggiore spinta e intensità.

Bartesaghi confermatissimo titolare

In assenza di Estupinan, la fascia sinistra sarà ancora una volta affidata al giovane Davide Bartesaghi.

L’ormai ex Milan Futuro è entrato stabilmente a far parte della prima squadra di Allegri e sta rispondendo con ottime performance sul campo. Bartesaghi sta dando i giusti input e le corrette garanzie nel ruolo di laterale a tutta fascia sulla corsia mancina.