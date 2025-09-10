Infortunio Estupinan, dall'Ecuador confermano: terzino assente con l'Argentina perchè... Ultimissime

Infortunio Estupinan, il terzino ha saltato la sfida di questa notte del suo Ecuador, vittorioso per 1-0 contro l’Argentina. Il motivo

La nazionale dell’Ecuador si è assicurata un posto ai Mondiali del 2026, un risultato storico che ha riempito di orgoglio il paese. La “Tri” ha sconfitto l’Argentina per 1-0, garantendosi il secondo posto nel girone di qualificazione, proprio alle spalle dei campioni del mondo. Un successo che è stato costruito soprattutto su una difesa di ferro, la migliore del torneo, capace di subire solo 5 gol in 18 partite.

Purtroppo, la gioia per questa storica qualificazione è stata offuscata per i tifosi del Milan da una notizia preoccupante. Pervis Estupiñán, il talentuoso terzino sinistro che si è distinto con la maglia rossonera, non ha preso parte alla decisiva sfida contro l’Argentina. La ragione, come riportato da DiarioOleEc, è un sovraccarico muscolare che ha impedito al giocatore di scendere in campo al 100%. Per precauzione, lo staff tecnico della nazionale ha deciso di farlo riposare, evitandogli il rischio di un infortunio più grave.

La situazione di Estupiñán è stata monitorata nei giorni precedenti alla partita, con media locali come DSPORTS Ecuador che avevano già sollevato dubbi sulla sua presenza. Alla fine, la scelta è stata quella di non rischiarlo, e il giocatore non è stato nemmeno portato in panchina. Ora, la sua condizione sarà valutata con attenzione al suo rientro in Italia. Questo è un duro colpo per il Milan, specialmente in un momento cruciale della stagione.

Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, dovranno affrontare questa situazione con la massima cautela. La salute di un giocatore chiave come Estupiñán è una priorità assoluta. Il terzino è stato uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata della nazionale ecuadoriana, dimostrando il suo valore e la sua importanza sia in fase difensiva che offensiva. La sua assenza, se dovesse protrarsi, creerebbe un vuoto significativo nella formazione del Milan.

Il Milan spera che si tratti solo di una misura precauzionale e che il problema non sia grave. La sua abilità nel crossare e la sua velocità sono fondamentali per lo stile di gioco che Allegri vuole implementare. Nonostante le ottime notizie per la nazionale ecuadoriana, l’ansia rimane alta tra i tifosi rossoneri, che si chiedono quando potranno rivedere in campo il loro terzino di fiducia.

La notizia di Estupiñán non è l’unica sfida per la dirigenza rossonera. Tare e Allegri sono al lavoro per plasmare la squadra in vista degli impegni futuri, e la gestione degli infortuni è un aspetto cruciale. La profondità della rosa sarà messa alla prova, e sarà importante che gli altri giocatori si facciano trovare pronti a colmare l’eventuale assenza del terzino. In attesa di ulteriori aggiornamenti, l’intero ambiente rossonero incrocia le dita, sperando che il rientro di Estupiñán possa avvenire il prima possibile, permettendo al Milan di continuare la sua corsa verso i propri obiettivi stagionali.