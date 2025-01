MN24 – Infortunio Emerson Royal, tegola pesantissima per Conceicao. L’esito degli esami

Condividi via email

Infortunio Emerson Royal: lunghissimo stop per il terzino brasiliano. Svelato con precisione il problema riportato al polpaccio destro

Infortunio grave per Emerson Royal che si è fermato dopo pochi minuti in Milan–Girona. Il terzino resterà lontano dal campo di gioco per oltre due mesi e salta così qualsiasi tipo di possibilità di partire nel calciomercato invernale.

Il club ha aggiornato sulle condizioni del calciatore, nella fattispecie per Emerson Royal si tratta di una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. Sulla fascia destra si alterneranno quindi Calabria e Walker.