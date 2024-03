Infortunio Dybala, l’argentino sulla via del recupero: NOVITÀ verso Milan Roma

Infortunio Dybala, l’argentino sulla via del recupero: ci sono importanti NOVITÀ verso Milan Roma di Europa League

Il prossimo 11 aprile Milan e Roma si affronteranno nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Una sfida che, con ogni probabilità, vedrà tra i protagonisti anche Paulo Dybala.

L’attaccante della Roma infatti dovrebbe essere pienamente recuperato per la sfida contro i rossoneri: come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport l’argentino sta smaltendo un problema di natura muscolare e potrebbe rientrare già per la sfida che la squadra di De Rossi giocherà contro il Lecce.