Infortunio Dybala, escluse lesioni per l’argentino: rientro già col Milan?

Infortunio Dybala, escluse lesioni per l’argentino dopo il problema muscolare rimediato in Coppa Italia: rientro già col Milan?

Come riporta Il Messaggero, gli esami a cui si è sottoposto Paulo Dybala in casa Roma dopo l’infortunio muscolare subito in Coppa Italia contro la Lazio hanno escluso lesioni.

In ogni caso l’ex Juve salterà la gara di domenica contro il Milan: Mourinho non vuole rischiare uno stop ancora più lungo.