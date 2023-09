Infortunio Dia: le condizioni dell’ex obiettivo rossonero

Salernitana in ansia per Dia. L’attaccante, accostato anche al Milan sul mercato, si è infortunato in Nazionale. Le condizioni

Ansia Dia. L’attaccante della Salernitana, accostato anche al Milan sul mercato, svolgerà oggi la risonanza magnetica che confermerà o integrerà la diagnosi del Senegal sull’infortunio.

Come riportato da TMW non dovrebbe trattarsi di una cosa seria ma dovrebbe comunque costringerlo a star fermo per circa due settimane.