Infortunio Danilo, Allegri ha scelto: lui titolare contro il Milan

Infortunio Danilo, Max Allegri ha deciso chi sostituirà il brasiliano in difesa contro il Milan: le ultime in vista del big match

Danilo sarà costretto a rimanere ai box per almeno una ventina di giorni, iniziando con il saltare il big match in casa del Milan in programma domenica sera.

In casa Juve si pensa già a come sostituire il capitano e la scelta di Allegri sembra ricadere su Rugani, che dovrebbe quindi affiancare Gatti e Bremer in difesa. E Huijsen? Nonostante la tentazione, secondo Tuttosport, l’olandese dovrebbe partire comunque dalla panchina.