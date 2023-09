Le condizioni di Cuadrado tengono in apprensione l’Inter in vista del derby contro il Milan. Ecco le ultime dalla Colombia

In vista del derby contro il Milan, Inzaghi valuta chi avrà a disposizione e chi no. In tal senso le condizioni di Sanchez tengono in apprensione l’Inter. Nelle scorse ore per la Colombia è intervenuto in conferenza stampa Amaranto Perea, assistente tecnico del ct Nestor Lozano chiarendo le sue condizioni fisiche:

«Ha una tendinite, ha finito affaticato l’ultima partita. Poi in allenamento ha avuto un nuovo risentimento e ora dobbiamo capire le evoluzioni. Non sappiamo ancora se ci sarà (questa notte contro il Cile alle 2.30 ora italiana, ndr), esiste anche una comunicazione diretta fra il nostro staff e l’Inter. Non sappiamo ancora se sarà disponibile»