Infortunio Chukwueze, Pioli pensa ad una novità di formazione! ULTIMISSIME

Infortunio Chukwueze, Stefano Pioli potrebbe pensare ad un’importante novità di formazione: tutte le idee del tecnico

L’infortunio di Samuel Chukwueze ha complicato i piani di Stefano Pioli per i prossimi impegni tra campionato e Champions League del suo Milan.

Il tecnico dovrà chiedere gli straordinari a Pulisic ma non per sovraccaricare l’americano sta pensando anche a due soluzioni alternative: l’utilizzo di Romero o di Musah come esterni destri oppure il cambio modulo col passaggio a due punte, mossa peraltro già utilizzata nel finale di gara contro il Genoa.